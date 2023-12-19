Japon deprem uzmanından o ilçe için korkutan uyarı: "Orada zemin çok kötü" Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir Karşıyaka'daki deprem riski hakkında açıklamalarda bulundu...

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem uyarılarına bir yenisini daha ekledi

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Edirne'de katıldığı bir programın ardından yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Yoshinori Moriwaki İzmir Karşıyaka'daki deprem riski hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu ifade eden Yoshinori, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü. Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor."

Yoshinori Moriwaki'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu.