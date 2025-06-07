Japon otomotiv devi o modelin fişini çekti! Türkiye’de yok satıyordu

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Japon otomotiv üreticisi Suziki Motor, Türkiye’de yok satan o modelin üretimini durdurma kararı aldı.

Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ihracat sınırlamaları sebebiyle ülke içindeki Swift model araçlarının üretimini geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Çin'in kritik öneme sahip nadir elementlerin ihracatına yönelik uygulamaya koyduğu yeni düzenlemelerin, otomotiv ve teknoloji başta olmak üzere birçok sektörü etkilediğini ortaya koydu.



6 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Nikkei tarafından aktarılan bilgilere göre Suziki tarafından alınan bu üretim durdurma kararının 26 Mayıs’ta başladı ve en az 6 Haziran’a kadar devam edecek.

Swift model araçlarda kullanılan nadir toprak elementlerinin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, Suzuki’nin Japonya’daki üretim planlarını sekteye uğrattı.

Geçici üretim duraklamasının ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimin yeniden ne zaman normal seyrine döneceği tedarik zincirindeki gelişmelere göre şekillenecek.