Japonlar gibi yürüyün, hem zayıflayın hem güçlenin...

Günümüzde sağlıklı kalmak için sıkça önerilen “günde 10 bin adım” hedefini birçok insan başaramıyor.

Japonlar ise bu konuya çözüm olacak bir yöntemle dikkat çekiyor.

2007 yılında Japonya’da geliştirilen özel bir yürüyüş tekniği, bu hedefe etkili ve daha kısa bir alternatif sunuyor.

Japon yürüyüş tekniği, postürü düzeltmeye ve kasları bilinçli kullanmaya odaklanan bir yürüme şeklidir.

Genellikle topuk ile başlayıp, ayağın ön kısmıyla biten adımlar, karın kaslarını sıkarak yürümek ve nefesle senkronize hareket etmek esastır.

BU YÖNTEMLE YÜRÜYÜN

Uygulamak için önce dik durulur, omuzlar geriye alınır ve çene yere paralel tutulur. Karın kasları hafifçe sıkılarak yürüyüş boyunca aktif kalması sağlanır.

Adım atarken önce topuk yere basar, ardından ağırlık parmak ucuna aktarılır.

Kollar, dirsekten hafif bükülerek doğal şekilde salınır ve karşı bacakla uyumlu hareket eder.

Nefes burundan alınır, ağızdan verilir; bu işlem genellikle 4 adımda nefes al, 4 adımda ver ritmiyle yapılır. Gözler yere değil, yaklaşık 5-6 metre ileriye odaklanmalıdır.

Günlük 10-15 dakikalık uygulama, duruşu düzeltmeye ve kas-iskelet sağlığını desteklemeye yardımcı olur.