Japonların gizli tekniği: Her sabah kulağınıza lastik takın, bakın ne oluyor...

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Güzellik denilince akla ilk gelen ülkelerden biri Güney Kore.

Japonların güzellik trendleri dünyayı kasıp kavururken, kusursuz cilt için uyguladığı birbirinden ilginç yöntemler de merak konusu oluyor.

Bunlardan biri de son dönemde oldukça popüler hale gelen "lastik takma yöntemi".

Bu sıra dışı yöntem, yüzdeki şişkinlikleri önlemek ve daha belirgin yüz hatlarına sahip olmak için Koreliler tarafından sıkça kullanılıyor.

İşte kulağa lastik takmanın faydaları:

JAPONLARIN LASTİK TRENDİ!

Bu yöntem, esnek bir lastik veya özel bir bant kullanılarak kulağa hafif bir baskı uygulanmasına dayanıyor.

Lenf akışını hızlandırarak şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğu düşünülen bu teknik, özellikle sabahları yüzü şiş görünen kişiler için pratik bir çözüm sunuyor.

Japon uzmanlara göre, kulağa uygulanan hafif baskı lenf akışını hızlandırarak fazla sıvının atılmasına yardımcı oluyor. Bunun sonucunda:

Yüzdeki ödem azalıyor,

Kan dolaşımı hızlanıyor,

Cilt daha canlı ve sağlıklı görünüyor,

Yüz kasları gevşeyerek hatların daha belirgin olmasına katkı sağlıyor.