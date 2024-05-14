Jose Mourinho kimdir? Hangi takımları çalıştırdı, kaç kupası var? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı Jose Mourinho, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Ünlü teknik adamın başarıları ve hayatı merak ediliyor. Peki, Jose Mourinho kimdir, nereli ve kaç yaşında? Jose Mourinho hangi takımları çalıştırdı, kaç kupası var?

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Fenerbahçe’de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, tekrar başkanlık için aday olacağını açıkladı. Yıldırım, teknik direktörlük görevinin başına dünya yıldızı Jose Mourinho’yu getirmek istediği belirtildi.

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere, tüm futbolseverler Jose Mourinho’nun hayatını ve başarılarını merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran Mourinho hakkında araştırmalar başladı.

Peki, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı Jose Mourinho kimdir, nereli, kaç yaşında? Jose Mourinho hangi takımları çalıştırdı ve kaç kupası var?

Jose Mourinho kimdir?

Tam adı Jose Mario dos Santos Mourinho Felix olan bu efsanevi isim, Portekiz'in Setubal şehrinde dünyaya geldi ve şu anda 61 yaşında.

1,76 metre boyundaki Mourinho, futbol kariyerine 1980 yılında Rio Ave forması altında başladı ve o zamandan beri futbol dünyasının içinde kendine sağlam bir yer edindi.

Orta sahada uzun yıllar mücadele eden Mourinho, futbolcu olarak yeteneklerini sergilemenin yanı sıra, teknik direktörlük kariyerinde de büyük başarılara imza attı.

Jose Mourinho, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran ilk teknik direktörlerden biri oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldırarak bu başarıyı taçlandırdı.

Efsanevi kaleci Félix Mourinho'nun oğlu olan Jose, futbolculuk döneminde Rio Ave, Belenenses, Sesimbra ve Comercio’da forma giydi.

Hangi takımları çalıştırdı?

· Sporting CP (yardımcı antrenör)

· Porto (yardımcı antrenör)

· Barcelona (yardımcı antrenör)

· Benfica

· Leiria

· Porto

· Chelsea

· Inter

· Real Madrid

· Chelsea

· Manchester United

· Tottenham Hotspur

· Roma

Jose Mourinho kaç kupa kaldırdı?

Porto, Inter, Manchester United ve son olarak Roma gibi dev takımların başında görev alan Mourinho'nun kariyerinde sayısız zafer bulunuyor.

2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşayan Mourinho, aynı sezon UEFA Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa'da da zirveye oturdu. Bir sonraki sezon ise Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Inter'de de aynı başarıyı yaşayarak Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Ardından Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve son olarak Roma ile UEFA Konferans Ligi'nde zaferin tadını çıkardı.

Toplamda 27 kupa sahibi olan Mourinho, bu başarılarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Portekiz Ligi gibi prestijli turnuvalarda şampiyonluklar yaşayan Mourinho'nun, yerel kupalarda da 14 şampiyonluğu bulunuyor.