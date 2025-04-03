Jose Mourinho'nun burun sıkması memleketinde bakın ne anlama geliyor...

Yağmur Uçar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadı'nda oynanan maçı 2-1 Galatasaray kazandı.

Ancak maçta tansiyon yükseldi, gerginlikler yaşandı.

Maçın sonunda Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un burnunu sıktı. Müdahalenin ardından Buruk yerde kaldı.

Peki Mourinho'nun, Buruk'un burnunu sıkması ülkesi Portekiz'de ne anlama geliyor?

İşte muhtemel yanıtları...

Mourinho’nun geçmişine bakıldığında, kendisi medya önünde rakiplerine karşı zaman zaman alaycı, iğneleyici ve oyunbozan tavırlarıyla biliniyor.

Bu nedenle, burun sıkma hareketi rahatsız edici veya aşağılayıcı olabilir. Alay, küçümseme ya da sinirlendirme amacı taşıyabilir.

• 'Seni çocuk gibi görüyorum' mesajı vermek,

• Psikolojik üstünlük kurmak,

• Medyada dikkat çekmek gibi mesajları taşıyabilir.

Bu tarz hareketler Latin kültürlerinde zaman zaman maço bir tavır, hatta bir tür “dominasyon” göstergesi olarak da algılanabilir.