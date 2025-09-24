Kabarmayan keklere son! Kekin kusursuz kabarması için altın tüyolar

Evde kek yaparken en sık yaşanan sorunlardan biri, kekin yeterince kabarmaması oluyor.

Peki kabaran, yumuşacık ve puf puf bir kek yapmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Malzemelerin oda sıcaklığında olması, doğru karıştırma teknikleri ve fırın ayarları bu noktada büyük rol oynuyor.

Küçük püf noktalarıyla mutfakta harikalar yaratabilir, her denemenizde mükemmel kabaran kekler elde edebilirsiniz.

Malzemeler oda sıcaklığında olmalı

Yumurtalar, süt ve yoğurt gibi malzemeler mutlaka oda sıcaklığında kullanılmalı. Soğuk malzeme kekin kabarmasını engeller.

Şeker ve yumurtayı iyi çırpın

Yumurtaları şekerle en az 4–5 dakika boyunca beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpmak, kekin kabarmasını sağlar.

Unu eleyin

Elediğiniz un, kekin daha havadar olmasına yardımcı olur. Ayrıca unu karışıma eklerken spatula ile yavaşça karıştırın.

Kabartma tozunu unutmayın

Doğru miktarda kabartma tozu eklemek çok önemli. Fazlası veya azı, kekin istediğiniz gibi kabarmamasına neden olabilir.

Fırını önceden ısıtın

Kekinizi mutlaka önceden ısıtılmış fırına koyun. Ani ısı farkı kekin çökmesine sebep olabilir.

Fırın kapağını açmayın

İlk 20 dakika boyunca fırın kapağını açarsanız kekiniz sönebilir. Sabırlı olun ve pişme süresinin büyük kısmında kapağı kapalı tutun.