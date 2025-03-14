Kadınların en çok konut aldığı iller belli oldu! İşte, kadınlara en çok konut satışı yapılan iller

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış rakamları üzerinde yapılan araştırma sonucunda Türkiye genelinde kadınlara en çok konut satışının gerçekleştiği iller listelendi.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de konut satışlarında kadınların payı yüzde 35.01 olarak kayıtlara geçti.

Veriler konut satın alanların cinsiyeti dikkate alınarak değerlendirildiğinde kadınlara satılan konut sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 28,75 artışla 517 bin 528 oldu.

Büyükşehirler söz konusu listede zirvede yer alırken satılan konut sayıları dikkat çekti. İşte, kadınlara en çok konut satışı yapılan iller…

KADINLAR EN ÇOK KONUTU O İLLERDEN ALDI

1-İSTANBUL: 78 BİN 206

2- ANKARA: 49 BİN 654

3- İZMİR: 31 BİN 664

4- ANTALYA: 22 BİN 290

5- BURSA: 19 BİN 553

KAYNAK: AA