Kadir Gecesi mesajları 2025: Dualı, güzel dilekli, paylaşmalık Kadir Gecesi kutlama sözleri...

Yağmur Uçar

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart günü idrak ediliyor.

Bu kutsal gecede sevdiklerine ulaşmak isteyenler, Kadir Gecesi ile ilgili mesajları araştırıyor.

Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine işaret eden ayetli ve hadisli Kadir Gecesi mesajları Whatsapp, Facebook ve Instagram platformları üzerinden ya da SMS olarak paylaşılıyor.

Müslümanlar, resimli, dualı, ayetli, kısa ve uzun mesajlara göz gezdiriyor.

İşte eşe, dosta, akrabaya, gönderebilecek dualı, ayetli, kısa-uzun Kadir Gecesi mesajları 2025...

KADİR GECESİ MESAJLARI

"Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik." (Kadir Suresi, 1) Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

"Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir Suresi, 3) Bu mübarek gecenin rahmeti üzerinize olsun. Dualarınız kabul olsun!

"Kim Kadir Gecesi’ni iman ederek ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Hadis-i Şerif) Bu mübarek gecede affedilenlerden olmanız dileğiyle…

"Ey Rabbimiz! Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü’minun Suresi, 118) Bu gece dualarımız birlik olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!

"Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet." (Tirmizi) Bu mübarek gecede affa nail olanlardan olmanız duasıyla…

"İçinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir." (Âl-i İmran Suresi, 29) Rabbim, dualarınızı en hayırlı şekilde kabul etsin. Hayırlı Kadir Geceleri!

"Allah’ım! Beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla!" (İbrahim Suresi, 41) Bu gece yapılan dualarınız kabul olsun!

"Allah’a tevekkül eden kimseye O yeter." (Talak Suresi, 3) Kadir Geceniz mübarek olsun, Rabbim sizleri daima korusun.

"Her kim bir hayır işlerse, biz ona onun on katını veririz." (En’am Suresi, 160) Bu mübarek gecede dualarınız kabul, sevabınız bol olsun!

"De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan Suresi, 77) Bu mübarek gecede gönülden edilen duaların kabul olması dileğiyle…

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek gece edeceğin tüm duaların kabul olsun. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutlarım.

Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle… Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla.

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.

Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."