Kadir Gecesi namazı: 2 rekat 7 ihlas nasıl kılınır

Mübarek Kadir Gecesi'nde namaz kılarak ibadetini yerine getirmek isteyen Müminler, 2 rekatlık Kadir Gecesi namazını araştırıyor. 7 ihlas okunarak kılınan bu özel namaz hakkında bilgiler haberimizde...
İslam alemi, Kadir Gecesi'ni eda ediyor...
Bin aydan daha hayırlı müjdelenen bu gece, Kuran-ı Kerim'in indirildiği ve bütün meleklerin yeryüzüne indiği gecedir.
Müslümanlar, bu özel ve mübarek geceyi kaçırmamak için ibadetlerini yerine getiriyor.
Bu kapsamda, 2 rekatlık Kadir Gecesi namazı da merak ediliyor.
7 ihlas suresinin okunduğu Kadir Gecesi kılınacak namaz ve detaylar....
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR
Kadir Gecesi 2 rekat namaz, "Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat Kadir Gecesi namazı kılmaya" şeklinde niyet edilerek kılınır.
Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 veya 7 kez İhlas/Kadir suresi okunur, rüku ve secde yapılır.
İkinci rekat sonunda oturularak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve selam verilir; ardından tövbe istiğfar edilir.
