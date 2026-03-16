Kadir Gecesi namazı: 2 rekat 7 ihlas nasıl kılınır

İslam alemi, Kadir Gecesi'ni eda ediyor...

Bin aydan daha hayırlı müjdelenen bu gece, Kuran-ı Kerim'in indirildiği ve bütün meleklerin yeryüzüne indiği gecedir.

Müslümanlar, bu özel ve mübarek geceyi kaçırmamak için ibadetlerini yerine getiriyor.

Bu kapsamda, 2 rekatlık Kadir Gecesi namazı da merak ediliyor.

7 ihlas suresinin okunduğu Kadir Gecesi kılınacak namaz ve detaylar....

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR

Kadir Gecesi 2 rekat namaz, "Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat Kadir Gecesi namazı kılmaya" şeklinde niyet edilerek kılınır.

Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 veya 7 kez İhlas/Kadir suresi okunur, rüku ve secde yapılır.

İkinci rekat sonunda oturularak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve selam verilir; ardından tövbe istiğfar edilir.