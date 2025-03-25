Kadir Suresi Okunuşu: Türkçe ve Arapça Kadir Suresi (İnna enzelnahu fi leyletil kadr)

Yağmur Uçar

Mübarek Ramazan'ın 26. gecesi eda edilen Kadir Gecesi'ne kavuşuldu.

Müslümanlar, bu kutsal gecede bütün dua ve dilekleri için Rabb'ine yalvarıyor.

En sık okunan dualar arasında ise gecenin anlamını da taşıyan "Kadir Suresi" bulunuyor.

5 ayeti kerimeden oluşan Kadir Suresi bu özel gecenin önemi bildirilmektedir. İlk ayeti kerimede doğrusu biz onu (Kuran-ı) Kadir gecesinde indirdik buyrulmuştur.

Kadir Suresi okunuşu ve mealini sizler için derledik.

İşte Kadir Suresi hem Türkçe hem Arapça okunuşu...

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

ANLAMI

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.