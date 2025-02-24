Kafelerde uzun uzun oturma dönemi sona erdi! Yarım saat oturandan istenen rakam şaşırttı

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Pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanın bir dizi yeni uygulamaya son olarak eklenen ve oturduğun süreye bağlı olarak ücretlendirmeye tabi tutulmayı sağlayan uygulama gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Mynet'te yer alan habere göre; İstanbul’un bazı semtlerinde ve genellikle üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu şehirlerde bulunan kafe işletmecileri, sipariş vermeyen müşterilerden masa ücreti almaya başladı.

Söz konusu ücretlendirme şaşkınlık yaratırken aynı zamanda tepkileri odağı haline geldi.

20 TL İLE 50 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Söz konusu uygulamanın İstanbul’un bilindik noktaları arasında yer alan Beyoğlu Taksim’de ve bazı lüks kafelerde her yarım saat için 20 ila 50 TL arasında değişen masa ücreti talep edildiği öğrenildi.

Ekol Tv'deki "Balçiçek ile Şimdi" programının moderatörü Balçiçek İlter, konuyla ilgili yaptığı yorumda, “Öğrenciler oturacaklar, sosyalleşecekler. Bu öğrencilerin paraları olmayabilir, durumlar ortada... Bu kadar da yapmamak lazım. Kafe işletmelerini burada pek tutamayacağım” diyerek uygulamaya karşı çıktı.