Kağıt havlunun bu etkisini bilen yok! Bakın ne faydası varmış...

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Kağıt havlu, günlük temizlik malzemesi olarak her evde hatta cebimizde bile bulunur.

Dökülen yemekleri, lekeleri veya ellerimizi silmek için kullandığımız havlu peçeteler, aslında başka bir işe daha yarıyor.

Pek bilinmeyen bu yöntem, buzdolabınızı ve cebinizi koruyor.

SEBZELERİ SARIN

Sebzeler buzdolabında fazla neme maruz kaldığında çürümeye, az neme maruz kaldığında ise solmaya başlar. Havlu kağıtlar ise tam bu noktada devreye girer.

Havlu kâğıt, fazla nemi emer ve gerektiğinde sebzeye geri verir.

Fazla nemin çekilmesi, sebzelerin yüzeyinde küf oluşumunu engeller. Bu yöntemle sebzeleriniz daha uzun süre taze kalır, israf azalır.