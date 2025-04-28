Haber Merkezi

ABD merkezli Mauna Loa markası, alerji riski taşıyan bir ürününü gönüllü olarak geri çağırdı.

Mauna Loa Macadamia Nut Company LLC, bitter çikolata kaplı Macadamia fındıkları (0.6oz ve 4oz torbalar) ile ilgili bir uyarı yayımlayarak, badem ve kaju fıstığı içerebilecek olasılığı nedeniyle bu ürünlerin geri iade edilmesini istedi.

Geri çağrının nedeni, beyan edilmemiş badem ve kaju fıstığının üründe bulunma ihtimali olması.

Badem veya kaju fıstığına alerjisi olan bireylerin, bu çikolata kaplı fındıkları tükettikleri takdirde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlarla karşılaşma riski taşıdığı belirtiliyor.

ETKİLENEN ÜRÜNLER

Şirket tarafından yayımlanan açıklamaya göre, etkilenen 0.6oz torbalar, K5069C1 ve K5069C2 lot numaralarıyla işaretlenmiş ve en iyisi 10/2026 tarihine kadar geçerlidir. Ayrıca, bu torbaların UPC kodu 0 72992 05464 4.

Diğer yandan, 4oz torbalar ise B4339E1 ve B4340E1 lot numaralarıyla işaretlenmiş olup, en iyisi 07/2026 tarihine kadar satılmaktadır. Bu ürünlerin UPC kodu ise 0 72992 05556 6.

İADE ÇAĞRISI YAPILDI

Şirket, etkilenen ürünleri satın alan ve badem ya da kaju alerjisi bulunan tüketicilere, ürünleri tüketmemeleri ve satın aldıkları yere iade etmeleri tavsiyesinde bulundu. İade edilen ürünler için tam geri ödeme yapılacak.