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Haber Merkezi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombiler açıldı..

Kaloriferlerin yanmaya başlamasının ardından vatandaşlar, çeşitli tasarruf yöntemleri arıyor.

Bunlardan biri de, kaloriferin önünün perdeyle kapatılmaması..

Ancak her ne kadar bazı kişiler tarafından bu yöntem kullanılsa da, bazı kişiler tarafından bu tasarruf yöntemi alay konusu oluyor.

TERMAL ISI ÖLÇERLİ YANIT

Yıllardır tartışılan soruna, termal ısı ölçer ile yanıt bulundu.

Konuya ilişkin Kanal D Ana Haber'in haberine göre, Kaloriferin önünü perdeyle kapatılmaması hem faturadan tasarruf etmenizi sağlıyor hem de ısıda verimlilik elde etmenizi sağlıyor.

PERDE ISI YALITIMINI ENGELLİYOR

Ayrıca makine mühendisi Yücel Baran tarafından yapılan açıklamada, perdenin ısı yalıtımını çok fazla engellediği bildirildi.

Her ne kadar göze hitap etmeyen görüntü oluşsa da, kaloriferin önünün perdeyle kapatılması durumunda, ısının o odanın tamamına yayılmadığı kaydedildi.

Kaloriferin önünü perdeyle kapatıldığı durumda, ısı perdenin içerisinde hapsoluyor ve ardından da enerjisini kaybediyor. Ayrıca, perdeyle ortamdaki ısı da 2-3 derece düşüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzamanlar da perdelerin kaldırılmasını öneriyor..

Ayrıca, daha kısa perdelerin tercih edilmesinin de etkili olacağı belirtiliyor.