Kampçılar toplanın! A101’e kamp ürünleri geliyor; Kamp sandalyesi, ocak, termos, dağcı çantası…

Haber Merkezi

A101, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren A101, bu hafta geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Haftalık aktüel ürünler arasında kamp malzemeleri, beyaz eşyalar, elektronik ev ürünleri ve oyuncu malzemeleri gibi pek çok ihtiyaca yönelik ürün yer alıyor.

A101'in yeni kataloğunda dikkat çeken başlıca ürünler, özellikle yaz aylarında dış mekan aktivitelerini sevenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Salıncak, katlanabilir kamp sandalyeleri ve çeşitli kamp malzemeleri, uygun fiyatlarla reyonlarda yerini alacak.

Ayrıca birçok spor ürünleri de indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak.

İşte A101 17 Nisan Aktüel Ürünler: