Kansere en yatkın kan grubu belli oldu! O kan gurubunda risk yüzde 55 daha fazla

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Yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, kan grupları ile kanser riski arasındaki çarpıcı bağlantıyı ortaya koydu. Tam 50 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmaya göre, mide kanserine yakalanma açısından o kan grubuna sahip olan kişiler yüzde 55 daha fazla risk taşıyor!

Daily Mail'de yer alan habere göre, kan grupları üzerinde yapılan yeni çalışmayla birlikte o kan grubunu taşıyan bireylerin bazı ölümcül kanser türlerine daha yatkın olabileceği ortaya çıktı.

Yapılan çalışma yalnızca kansere yatkın olan kan grubunu değil aynı zamanda o kan grubuna sahip olanlar, özellikle pankreas kanserine karşı bir miktar koruma sağlayan genetik bir avantaja sahip olabileceği de ortaya çıktı.

RİSK YÜZDE 55 DAHA FAZLA!

50 bin İranlının incelendiği çalışmada, kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu bulundu.

Bilim insanları, A kan grubuna sahip kişilerin bağırsak kanserine yakalanma olasılığının da yüksek olduğunu vurguladı.

2016 yılında yaklaşık 18 bin yetişkin üzerinde yapılan bir başka araştırma ise AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 45 daha fazla olduğunu göstermişti.

Yapılan son araştırma öte yandan, 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olmanın, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği ifade edildi.

Verilerin doğruluğunun tartışmaya açık olduğunu öne süren bazı bilim insanları, yapılan araştırmalarda katılımcı sayısının az olduğunu ve alkol tüketimi ya da sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ifade ediyor.