Kanserojen çıktı! L'oreal ünlü kremini piyasadan toplatıyor...

Yağmur Uçar

Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, La Roche-Posay markası altında satılan "Effaclar Duo Akne Leke Tedavisi" kremi için toplatma kararı aldı.

Kararın ardında, kremde bulunan benzoil peroksit maddesinin, yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi koşullar altında kanserojen özellik gösteren benzene dönüşme riski bulunuyor.

La Roche-Posay tarafından yapılan açıklamada, yalnızca bir parti üründe eser miktarda benzen bulunduğu belirtildi. Bu durum, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile yakın koordinasyon içinde yapılan bir inceleme sonrası fark edildi.

Şirket, güvenlik önlemleri almak amacıyla kremi perakendecilerden geri toplama kararı aldı.

TÜRKLER DE KULLANIYOR

Türkiye'de de oldukça popüler olan Effaclar Duo, özellikle akne tedavisi için tercih ediliyordu.