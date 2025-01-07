Kapısında kuyruk olan ünlü restoran kapanıyor! 14 yıllık devir bitti

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Vegan menüsüyle tanınan ve ardından zincirleşen ünlü restoran kapatılma kararı aldı. Menüsüne dahil ettiği ürünler nedeniyle tepkilere neden olan restoran kapatılma kararıyla şaşırttı.

Sage Regenerative Kitchen & Brewery isimli restoran, Mayıs 2024’te hamburger, peynir ve diğer hayvansal ürünleri menüsüne dahil ederek müşteri kitlesini genişletmeyi hedefledi.

Restoranın kurucusu Engelhart, hamburger, peynir ve diğer hayvansal ürünlerin çevre dostu “rejeneratif tarım” yöntemleriyle üretildiğini belirtse de, bu değişiklik vegan müşteriler arasında büyük hayal kırıklığına neden oldu.

KEPENKLERİ İNDİRDİ

Menüye dahil edilen ürünlerin ardından müşterilerin eleştirelin odağı haline olan restorana, düşük puanlı yorumlarla eleştiri yağmuruna tuttu. Restoran sahipleri aldığı yoğun tepkilerin ardından 14 yıldır hizmet hayatının ardından kapatılma kararı almak zorunda kaldı.

Kapanma kararında yalnızca müşteri tepkileri değil, aynı zamanda restoranın uzun süredir devam eden mali zorlukları da etkili oldu.

Engelhart, kapanma kararını üzülerek aldıklarını belirterek, “Rejeneratif tarımı restoran konseptimizle birleştirerek yeni bir yol açabileceğimizi düşündüm, ama olmadı” ifadelerini kullandı.