Kar helvası diye biliniyor, yüz yıldır tüketiliyor...

Yağmur Uçar
Kar yağar yağmaz mutfağa koşanlara şaşırmayın...
Özellikle Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlar bayram ediyor.
Binlerce vatandaş kar ve pekmez karışımıyla hazırladıkları karsambaç tatlısını tüketiyor.
Karı kaşıklarla tabaklara doldurarak üzerine üzüm pekmezini döken vatandaşlar, doğal dondurma olarak bilenen bu tatlıyı yüzyıllardır tüketiyor.
Karşambaç, rendelenmiş buz üzerine dökülen şeker şurubu, gül suyu ve bazen meyve şuruplarıyla yapılan bir tatlıdır.
Buzun üzerine tatlandırıcılar eklenerek yapılan bu tatlı, serinletici ve ferahlatıcı özelliğiyle bilinir.