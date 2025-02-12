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Kar helvası diye biliniyor, yüz yıldır tüketiliyor...

Kar helvası diye biliniyor, yüz yıldır tüketiliyor... Kar yağdığını gören vatandaşlar, elinde pekmez ile kara koşuyor. "Karsambaç", kar ve pekmezi buluşturan bir tatlı olarak damaklarda iz bırakıyor.