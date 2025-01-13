Karalahana çorbası diyenler yanıldı! Dünyanın en kötü yemekleri listelendi: Listeye o Türk yemeği de girdi

Haber Merkezi

Dünyanın her yerinden birçok kültüre ait olan geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla ve yemek konusundaki başarılı araştırmalarıyla dikkat çeken Taste Altas mutfakta birçok branşta listelerini yayınlamaya devam ediyor.

Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas her yıl yaptığı oylamalar sonucunda en iyileri belirlerken aynı zamanda lezzeti çoğu kişi tarafından beğenilmeyen yemekleri de listeliyor.

Son yapılan oylamalar sonucunda belirlenen dünyanın en kötü yemekleri listesine Karalahana çorbasının ardından dahil olan Türk lezzeti şaşırttı.

DÜNYANIN EN KÖTÜ YEMEKLERİ

1. Blodpalt / Finlandiya

2. Bocadillo de Sardinas / İspanya

3. Calskrove / İsveç

4. Angulas A La Cazuela / İspanya

5. Jellied Eels / İngiltere

6. Ramen Burger / Amerika

7. Chapalele / Şili

8. Faves A La Catalana / İspanya

9. Thorramatur / İzlanda

10. Kaeng Tai Pla / Tayland

67. Kapuska / Türkiye