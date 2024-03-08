Kararan gümüşlere ketçap dökün, sonucuna inanamayacaksınız... Kararan gümüşlerinizi ketçap ile parlatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ketçapla gümüş parlatmak için yapmanız gerekenler..

ensonhaber.com

Gümüş takılarda meydana gelen kararmalar gümüşün parlaklığını kaybetmesine sebep olur.

Gümüş takılar zamanla parlaklığını kaybedererek siyahlaşmaya ve matlaşmaya başlar.

Parlaklığını kaybeden gümüş takıları parlatmanın birkaç püf noktası bulunuyor. Bunlardan biri de ketçap.

Evet yanlış duymadınız gümüş takılarınızı ve aksesuarlarınızı ketçap ile parlatabilirsiniz.

Ketçap ile gümüş nasıl parlatılır?

İlk duyuşta garip gelse de ketçap gümüşteki kararmayı gidermeye yardım eder.

Kararan gümüşleri yeniden parlatmak için bir bezin üzerine ketçap dökün ve kararmış gümüşlerinizi ovalayın.

Bir diğer yöntem ise ketçabı direk kararan bölgeye uygulayıp 15 dakika bekletmektir.

Bu işlemin ardından yumuşak bir mikrofiber bezle ovalayın. Son olarak temiz su ile durulayın. Gümüşlerinizin parladığını göreceksiniz...