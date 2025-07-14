Karat nedir? Karat ne anlama gelir?

Değerli taşlar ve altın söz konusu olduğunda sıkça duyduğumuz "karat" terimi, aslında hem ağırlık ölçüsü hem de saflık derecesini ifade eder.

Ancak bu iki kullanım farklı anlamlar taşır. Elmas ve diğer değerli taşlarda karat, taşın ağırlığını belirtirken; altın söz konusu olduğunda ise karat, altının saflık oranını gösterir.

Bu nedenle, "karat" kelimesi kuyumculuk dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Peki, karat tam olarak ne anlama gelir, nasıl ölçülür ve neye göre değerlendirilir? İşte, karat hakkında merak edilen tüm detaylar...

Elmas ve değerli taşlarda karat nedir?

Elmas ve benzeri değerli taşlarda karat, taşın ağırlığını ifade eder. 1 karat, 200 miligrama eşittir. Taşın karat ağırlığı ne kadar yüksekse, değeri de o oranda artar. Ancak burada sadece ağırlık değil, kesim, berraklık ve renk gibi faktörler de taşın değerini etkiler.

Altında karat ne demek?

Altında karat, saflık oranını belirtir. Saf altın 24 karat olarak kabul edilir. Örneğin, 22 ayar altın %91,6 oranında saf altın içerirken; 14 ayar altın %58,5 saflığındadır. Karat değeri düştükçe altının içeriğindeki diğer metallerin oranı artar.

Karat neden önemlidir?

Karat değeri, hem altın hem de değerli taşların fiyatını ve kalitesini doğrudan etkiler. Bu yüzden alışveriş yaparken karat bilgisi dikkatle incelenmeli, sertifikalı ürünler tercih edilmelidir.