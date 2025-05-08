Karbonatlı su içmenin faydaları nelerdir? Uzmanlar uyarıyor…

Hüseyin Topuz

Son yıllarda doğal ve bitkisel çözümlere olan ilgi artarken, karbonatlı su da sağlık açısından merak edilen içecekler arasında yerini aldı.

Özellikle sindirim sorunlarına karşı tercih edilen karbonatlı suyun, bilinçli tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağladığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre karbonatlı su, mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi geliyor.

Yemeklerden sonra içilen bir bardak karbonatlı su, mideyi rahatlatabiliyor. Karbonatın alkali yapısı sayesinde, asidik beslenmenin yol açtığı bazı rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Bu da özellikle reflü ve mide yanması gibi şikayetleri olan kişiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Karbonatlı suyun ağız içi pH dengesini düzenlediği ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olduğu da biliniyor.

Bu nedenle diş temizliğine ek olarak karbonatlı suyla gargara yapılması tavsiye ediliyor.

Fazla tüketim zararlı olabilir

Uzmanlar, karbonatlı suyun faydalı olabileceğini ancak aşırı tüketimin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Özellikle tansiyon hastalarının ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor.