Karın ağrısı için hangi doktora gidilir? Karın ağrısına hangi bölüm bakar? Karın ağrısı şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte karın ağrısı hakkında merak edilenler...

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Karın ağrısı birçok farklı nedenden kaynaklanabilir, bu nedenle kesin bir teşhis için bir doktora danışmak önemlidir.

Potansiyel nedenler arasında sindirim sistemi sorunları (örneğin, gastrit, ülser, safra kesesi hastalıkları, bağırsak enfeksiyonları), üreme sistemi sorunları (örneğin, adet dönemi ağrısı, yumurtalık kistleri), idrar yolu enfeksiyonları, kas iskelet sistemi problemleri ve daha pek çok şey bulunabilir.

Eğer şiddetli, sürekli veya endişe verici bir karın ağrınız varsa, bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.

Karın ağrısı şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.

Peki, karın ağrısı için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Karın ağrısı için hangi bölüme gidilmeli?

Eğer karın ağrısı şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanlarına başvurmalısınız.