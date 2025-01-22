Karıncalar bir kez daha şoke etti! O özellik sadece insanlarda var

Yağmur Dinç

Karıncalar hakkında ortaya çıkan özellik, bir kez daha şoke etti.

Karıncaların deneyimlerden öğrenebildiği, Freiburg Üniversitesi'nden evrimsel biyologlardan oluşan bir ekip tarafından gösterildi.

Çalışmada, karıncalar farklı yuvalardan gelen rakiplerle tekrarlı olarak karşı karşıya getirildi. Karıncalar bu etkileşimleri hatırladı ve davranışlarını buna göre uyarladı

Daha önce agresiflikle ilişkilendirilen bir yuvadan gelen karıncalarla karşılaştıklarında, daha yüksek saldırganlık gösterdiler.

KİNCİ ÇIKTILAR

Nehring’in ekibi, karıncaların saldırganların kokusunu hatırladığını keşfetti.

Bu yüzden, karıncalar tanıdık yuvalardan gelen rakiplerle karşılaştıklarında daha saldırgan davranıyorlar.