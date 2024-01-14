Karnıyarık değil sırtıyarık! Bu tarifi eltiniz vermez...

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Türkler patlıcanlı yemeklerini çok severler.
Söylenene göre, Osmanlı döneminde, 51’den fazla farklı türde patlıcan yemeği aynı zamanda hazırlanırmış. Günümüze kadar ulaşan ve en sevilen türü ile karnıyarık olmuştur.
Karnıyarık, Türk mutfağına ait geleneksel bir yemektir.
Karnıyarık kelimesi, bostan patlıcanının içine doldurulmuş bir harcın, patlamanın ardından şeklinin karnı yarılmış gibi görünmesinden gelmektedir.
Patlıcan boyut değiştirdi
Ancak, sosyal medyada viral olan bir tarif, karnıyarık lezzetini geride bıraktırdı.
"Sırtıyarık" olarak paylaşılan patlıcan yemeği, görenlerin iştahını açtı.
İşte adım adım sırtıyarık yapılışı...
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