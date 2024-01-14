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Karnıyarık değil sırtıyarık! Bu tarifi eltiniz vermez...

Karnıyarık değil sırtıyarık! Bu tarifi eltiniz vermez... Sosyal medyada gündem olan bir "sırtıyarık" tarifi, milyonların en sevdiği yemek olan karnıyarık lezzetini geride bıraktı. İşte patlıcanda devrim yaratacak olan o tarif...