Kavun çekirdeklerini robottan geçirin, süt gibi için...

Kavunun ferahlatıcı tadı kadar, içinde gizli kalmış bir hazinesi daha var: çekirdekleri.

Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan kavunu yerken genellikle çekirdekleri bir kenara ayırır, sonra da çöpe atarız.

Oysa bu minik çekirdekler, sadece bir atık değil; doğru kullanıldığında adeta bir doğal sağlık iksiri.

Üstelik yapmanız gereken tek şey, kavun çekirdeklerini robottan geçirmek...

KAVUN ÇEKİRDEĞİ SÜTÜ

Tıpkı badem ya da yulaf sütü gibi, kavun çekirdeklerinden de bitkisel süt yapılabiliyor.

Temizlenip kurutulan çekirdekler, blender ya da mutfak robotunda suyla birlikte çekilerek, süt benzeri doğal bir içeceğe dönüşüyor.

Hem laktoz intoleransı olanlar için ideal bir alternatif, hem de cilt ve sindirim sağlığına katkı sunuyor.

Kavun çekirdeklerini yıkayıp 1 gece suda bekletin. Ertesi gün süzün ve 2 su bardağı su ile blenderdan geçirin.

Elde ettiğiniz karışımı bir tülbent yardımıyla süzün.

Buzdolabında saklayın, 2-3 gün içinde tüketin.

İNANILMAZ FAYDALARI

Cildi nemlendirir ve yeniler

İdrar söktürücü etkisi vardır

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidan desteği sağlar

Doğal ve katkısız bir içecektir