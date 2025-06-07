Kavurmayı suyla değil bununla pişirin, lokum gibi eti garantileyin

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Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kavurma, su yerine mutfakların olmazsa olmazı kalsiyum kaynağı ile pişirilince lokum gibi oluyormuş.

Bu şekilde pişiren, etin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlarken, lezzetine de farklı bir boyut katıyor.

Su yerine onunla pişirilen kavurmanın liflerini yumuşattığını ve daha kolay sindirilebilir hale getirdiğini belirtiyor.

Özellikle dana etini pişirirken uygulayacağınız bu yöntem tereyağı ve çeşitli baharatlarla zenginleştirilerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.



SU YERİNE SÜT KOYAN TADINA DOYAMIYOR!

Bnca zaman su ile pişirilen kavurma meğer su yerine süt ile pişirildiğinde etin lezzeti adeta ikiye katlanıyormuş.

Etin liflerinin daha rahat yumuşamasını sağlarken aynı zamanda sulu kalmasını sağlayan bu yöntemle daha kolay sindirilebilir bir et pişirmenizi sağlıyor.

Sütlü kavurma tarifinde, kuşbaşı doğranmış etler önce tereyağında kavruluyor, ardından süt eklenerek kısık ateşte pişiriliyor. Bu yöntem, etin kendi suyunu salıp tekrar çekmesini sağlarken, sütün de ete nüfuz etmesiyle yumuşacık bir doku elde ediliyor. Baharatlar ve sebzelerle desteklenen tarifin tadına doyum olmuyor.