Kazanılan büyük ikramiye nasıl alınır? İşte tahsil etme yöntemi

Yağmur Dinç

Milyonların hayallerini süsleyen büyük ikramiye, bazen devrediyor bazen ise şanslı kişilere vuruyor.

Herkes, en az 1 kere aklından "ikramiye bana çıkarsa" diye geçiriyor.

Peki; büyük ikramiye size çıkarsa nasıl bir yol izleyeceğinizi biliyor muydunuz...

Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazandığınızda, ödülünüzü tahsil etmek için belirli bir süreç izlemeniz gerekir. Bu süreç, ikramiyenin miktarına ve Milli Piyango İdaresi'nin kurallarına bağlı olarak değişebilir.

İşte ikramiyeyi tahsil etmek için bilmeniz gerekenler...

Öncelikle, biletinizin kazandığını doğrulamanız gerekir.

Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango’nun resmi web sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayilerden kontrol edin.

Biletinizin üzerindeki numaraları dikkatlice eşleştirerek kazandığınızdan emin olun.

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.’nin tertip ettiği şans oyunları kapsamında 53.339 TL üzerinde verilen ikramiyeler Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen %20 veraset ve intikal vergisine tabidir.

ONLINE OYNADIYSANIZ;

Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.

İkramiye kazanan oyuncular, online platformlardan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler.

İkramiye ödemeleri en fazla 5 iş günü içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.

BAYİDEN OYNADIYSANIZ;

25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alabilirsiniz.

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.

Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir.

500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi’nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir.

500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.