Kehribar takmak neye iyi gelir? İşte kehribarın mucizevi etkileri...

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Son yıllarda doğallığın ve alternatif tıbbın yükselişiyle birlikte kehribar taşı da yeniden gündeme geldi.

Kehribar, milyonlarca yıl önce ağaçlardan sızan reçinelerin fosilleşmesiyle oluşan doğal bir taştır.

Genellikle sarı, turuncu ve kahverengi tonlarında olan kehribar; kolye, bileklik ve yüzük gibi takılarda sıkça kullanılıyor.

Hem estetik görünümüyle hem de sunduğu sağlık faydalarıyla dikkat çeken kehribar, yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Peki, kehribar takmak neye iyi gelir? İşte kehribar taşının bilinmeyen faydaları…

Ağrı Kesici Özelliğiyle Bilinir

Kehribarın içinde bulunan kehribar asidi, vücuda temas ettiğinde ağrıları hafifletici etki gösterebilir. Özellikle diş çıkaran bebeklerde kehribar kolye kullanımı yaygındır.

Stres ve Anksiyeteyi Azaltır

Kehribar taşı, enerji dengeleyici özelliği sayesinde ruhsal gerginlikleri azaltmaya yardımcı olur. Stresi hafifletmek, zihinsel dinginlik sağlamak isteyenler için doğal bir destek olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Alternatif tıpta kehribarın bağışıklık sistemini desteklediği ve vücudu dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirdiği düşünülür.

Boğaz ve Solunum Yolu Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Özellikle boğaz enfeksiyonları, bronşit ve astım gibi rahatsızlıklarda kehribar taşının olumlu etkileri olduğu iddia ediliyor.

Enerji Dengesini Sağlar

Bioenerji uzmanlarına göre kehribar, negatif enerjiyi emerek kişiye pozitif bir etki sunar. Bu yönüyle hem fiziksel hem de ruhsal enerjiyi dengelemeye yardımcı olur.