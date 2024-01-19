Kelepir fiyata büyükşehirden arsa! Elini çabuk tutan kazanır Yatırım yapmak isteyenlere müjde Milli Emlak’tan geldi. Ankara Gölbaşı’nda sudan ucuza arsa fırsatı alıcılarını bekliyor. Elini çabuk tutan arsayı kapacak.

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Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber!

Milli Emlak, resmi sayfasında kelepir fiyatlarıyla arsa satışlarına devam ediyor.

Ucuz arsa ve tapu sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak, her gün arsa, tarla, arazi ve bina satışlarıyla fırsatlar sunuyor.

Yatırımcılara uygun fiyatlarla yatırım yapma olanağı sağlayan Milli Emlak, Türkiye'nin dört bir yanındaki kelepir arsalarıyla dikkat çekiyor.

Ankara’da sudan ucuza arsa

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak, yatırımcılara Ankara Gölbaşı'nda önemli bir fırsat sunuyor.

Milli Emlak'ın resmi sayfasında yer alan ilanlara göre, 98 bin 100 TL'ye 217,98 metrekarelik bir arsa, ihale yoluyla satışa çıkarılacak. İhaleye katılmak isteyenlerden 19.620 TL teminat bedeli talep edilirken, ihale 25 Ocak 2024 saat 14:30’da gerçekleşecek.