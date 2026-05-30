IEA, IMF, DTÖ ve Dünya Bankası'ndan savaş uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Dünya Bankası başkanları Orta Doğu'da devam eden savaşın etkilerine karşı kurumsal müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayında oluşturulan üst düzey koordinasyon grubunun çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Söz konusu toplantının ardından dört kurum tarafından yapılan ortak açıklamada savaşın ülkeler ve bölgeler genelinde enerji arzı, gıda güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerinde 'önemli ve oldukça asimetrik' etkiler yarattığına dikkat çekildi.

"GÜBRE FİYATLARI ENDİŞE VERİCİ"

"Küresel ekonomi dayanıklılık göstermeye devam etse de çatışmanın etkileri daha yüksek yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlik, istihdam ve geçim kaynaklarına yönelik riskler yoluyla en savunmasız ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor. Birçok ülke ekim sezonuna girerken artan gübre fiyatları bilhassa endişe verici" ifadeleri kullanıldı.

"KÜRESEL PETROL STOKLARI HIZLA AZALIYOR"

Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan büyük arz kaybına yanıt olarak küresel petrol stoklarının rekor hızla azaldığına işaret edilen açıklamada, "Gemi trafiği akışı normale dönmezse kuzey yarım kürede yaz aylarındaki en yüksek petrol talebi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla tükenmeye devam etmesi yakıt güvenliği, piyasa koşulları ve daha geniş çaplı ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

ŞEFFAFLIK VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ VURGULANDI

En çok etkilenen ülke ve bölgelerdeki durumu değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri koordine etmek amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiği belirtilerek çok taraflı ve iki taraflı eylemler yoluyla kolektif desteği artırma seçeneklerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Gübre tedarik zincirlerinin, enerji ve ekonomi alanındaki gelişmelerin yakından izlenmesinin önemi vurgulandı.

Bu doğrultuda şeffaflığı teşvik etmek, alınan dersleri paylaşmak ve ortaya çıkan riskleri belirlemek amacıyla hükümetlerin çatışmanın ekonomik etkilerini ele almak için aldığı önlemlerin takip ve analiz edildiği kaydedilen açıklamada, "Durum geliştikçe yakın temas halinde kalacak, en çok etkilenen ülkeleri ve küresel ekonomik istikrarı desteklemek için çabalarımızı koordine etmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın İran'a yönelik nihai karar toplantısında sonuca ulaşılamadı