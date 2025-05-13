Kelepir fiyata ev tapusu! 180 bin lirası olan başvuruyor

Haber Merkezi

Türkiye’de yükselen konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşırken, dar gelirli vatandaşların imdadına TOKİ yetişti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut alım gücü düşen vatandaşlara özel olarak düşük peşinatlı yeni bir kampanya başlattı.

Yeni kampanya kapsamında, yalnızca 180 bin TL peşinat ödeyerek daire sahibi olma imkanı sunuluyor.

Uygun taksit seçenekleriyle desteklenen ödeme planları sayesinde hem genç aileler hem de emekliler, bütçelerini sarsmadan ev sahibi olabilecek.

26 ŞEHİRDE GEÇERLİ

Toplu konut projesinin yer aldığı şehirler: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Trabzon ve Uşak.

15 BİN TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

TOKİ bu projelerde vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Yeni konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor. Ancak TOKİ bu rakamı ulaşılabilir kılmak adına sadece %10 peşinatla, yani 180 bin TL ödeme yapan vatandaşlara ev sahibi olma şansı veriyor.

Geri kalan tutar ise aylık 15 bin TL taksitlerle uzun vadeye yayılıyor.