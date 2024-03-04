Kimse asıl nedeni bilmiyor! Uçaklarda telefonların kapatılmasının nedeni bakın neymiş… Uçak seyahatlerinde kalkış öncesi telefonların kapatılmasının nedenini çoğu kişi bilmese de uyguluyor. Peki, telefonlar neden kapatılıyor? İşte, kimsenin bilmediği asıl neden…

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Dünya genelinde uçak yolculuğu sırasında kalkış öncesinde telefonların kapatılması gereklidir. 20 yüzyılın ortalarından süre gelen bu kuralın temel nedeni ise, tarihte kullanılmaya başlayan ilk cep telefonlarının yaydığı yüksek enerjili radyo frekansları olarak biliniyor.

Mühendisler bilinen bu sebepten ötürü, cep telefonlarının yayabileceği yüksek enerji dalgalarının uçuş sistemleriyle etkileşebileceğinden endişe ederek, havayolu taşımacılığında cep telefonlarının kapatılmasının daha güvenli olabileceğine kanaatine vararak bu kuralın uygulanması gerektiği kanısına vardılar.

Uçağa binerken telefonu kapatmak zorunlu mu?

Uçaklarda telefonların kapatılması gerektiği hakkındaki olmazsa olmaz kural, günümüzde tamamen bir alışkanlıktan ibaret.

Çünkü yeni nesil cep telefonları, eskilere oranla çok daha küçük sinyaller yaydıkları gibi, yeni tip uçaklarda yer alan uçuş sistemleri ise eski uçaklara kıyasla çok daha büyük yalıtım sistemlerine sahip.

Her ne kadar günümüzde bu kural bir alışkanlık olarak süregelse de, uçakta bulunan herkesin aynı anda telefonunu kullanabileceği ve bu durumun milyonda bir ihtimalle uçuş güvenliğini sıkıntıya atabileceği ihtimaline karşın uçaklarda telefon yasağı sürdürülüyor.