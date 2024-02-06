Kimse beklemiyordu! Aksaray, Antalya, Çorum, Denizli, Aydın; Bu illere yaklaşmayın... TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de suç oranı en yüksek 5 şehir belli oldu. 2022 yılının verilerine göre hazırlanan listede ilk 5 sırada yer alan şehirlerin tamamının Batı'da olması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye'de suç oranı en yüksek şehir neresi? Hangi şehirler diğerlerine göre daha tehlikeli?

Vatandaşlar bu soruların cevaplarını ve nedenlerini merak ediyor.

TÜİK'in paylaştığı veriler "daimi ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler" başlığı altında açıklanıyor.

Yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, trafik ihlalleri ve daha birçok suçun yer aldığı listeye göre oluşturulan raporda suç oranı en yüksek 5 ili belirlendi.

Suç oranı en yüksek şehirler

Not: Haritadaki pembe renkli şehirler suç oranının en az olduğu 5 ili gösteriyor. Koyu renkte olan 5 il ise en fazla suç oranına sahip şehirlerdir.

5. Aksaray - Yüz binde 838

4. Antalya - Yüz binde 847

3. Çorum - Yüz binde 871

2. Denizli - Yüz binde 902

1. Aydın - Yüz binde 970