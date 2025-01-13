Kimse nedenini bilmiyor! Yumurtaların sarısının farklı renkte olmasının nedeni bakın neymiş

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Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazı şüphesiz yumurtadır. 7’den 70’e çoğu kişi tarafından severek tüketilen yumurta sadece sağlıklı bir kahvaltıda değil aynı zamanda birçok hamur işinin ve yemeğin de olmazsa olmazıdır.

İster sabah kahvaltısında kızartılmak için kırılıyor olsun ister bir hamur işinin hazırlığı için kırılıyor olsun o detay her ne kadar ek çok kişinin dikkatini çekiyor olmasa da neyi ifade ettiği hakkında en ufak bir fikir yürütülmez.

Yumurta sarısı genellikle beyazdan koyu turuncuya kadar farklı tonlarda olabilir. Bu renk farklılıkları ise her ne kadar olağan gibi duruyor olsa da bakın neler hakkında bilgi veriyormuş.

KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR

Uzmanlara göre, yumurta kırıldıktan sonra ortaya çıkan sarının rengi meğer tavuğun beslenme düzeni ve çevresiyle ilgili önemli bilgiler verebilen bir detaymış.

Söz konusu olan renk farklılıkları, tavuğun yemi ve yetiştirilme koşullarının bir sonucuymuş. Uzmanlar, yumurta sarısı renklerini belirlemek için "DSM Yumurta Sarısı Renk Yelpazesi" adı verilen 16 renk tonluk bir indeks kullanıyor.

Tavuğun diyetinde bulunan karotenoid ve ksantofil gibi pigmentler, sarı rengin yoğunluğunu ve tonunu etkiliyormuş. Bakın sarının tonları neleri ifade ediyormuş:

Soluk sarı: Bu renk tonu, tavuğun buğday, arpa veya beyaz mısır unu gibi bileşenlerden oluşan bir diyetle beslendiğini gösteriyor.

Parlak sarı veya sarı-turuncu: Tavuğun mısır ve/veya yonca unu gibi pigment açısından zengin gıdalarla beslenmesinden kaynaklanıyor.

Turuncu: Daha koyu turuncu bir sarı, tavuğun çimen, böcek ve çeşitli bitkiler gibi doğal besinlere erişiminin olduğu bir diyeti işaret ediyor. Bunun yanı sıra, yemlere kadife çiçeği yaprakları veya kırmızı biber eklenmesi de bu rengi oluşturabilir.