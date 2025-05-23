Kirayı IBAN’a yatıranlar dikkat! Bu detayı atlayan borçlu çıkıyor

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Son yıllarda kira ödemeleri hemen herkes tarafından banka hesapları üzerinden gerçekleştirilirken uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

IBAN üzerinden yapılan kira ödemelerinde atlanılan bu detay meğer borçlu çıkmanıza bile neden olabiliyormuş.

Ödeme yaparken seçilen kira ödemeleri seçeneğinin yanı sıra açıklama kısmının da doldurulması oldukça önemliymiş.

Özellikle açıklama kısmı doldurulmadan yapılan kira ödemeleri, ilerleyen süreçte kiracının aleyhine sonuçlanabilecek büyük sorunlara yol açabildiğinde uzmanlar, “kira ödemelerinde açıklama yazmayı ihmal etmeyin” diyerek vatandaşları uyarıyor.

AÇIKLAMA KISMINI ES GEÇMEYİN!

Gayrimenkul hukuku alnında uzman isimler tarafından yapılan uyarılarda, her kira ödemesinde açıklama kısmına mutlaka “... ayı kira bedeli” ibaresinin yazılmasını öneriyor.

Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” şeklinde yapılan bir açıklama, ödemenin kira için yapıldığını açıkça ortaya koyar ve ileride oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta kiracının lehine delil niteliği taşıdığından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebildiği aktarılıyor.