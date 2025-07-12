Kireç yok, pas yok! İki malzemeyle çaydanlıklarınız yeni gibi olacak

Sabah mahmurluğunda içilen ilk yudumdan, akşamüzeri dostlarla edilen koyu sohbete kadar çay, Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden biri.

Ancak lezzetli bir demliğin en önemli etkilerinden biri olan çaydanlıklar zamanla matlaşır, kireç tutar ve çayın tadını gölgeler.

Uzun süreli kullanımda metal çaydanlıkların içi kireçle, dışı ise is ve yanık izleriyle kaplanabilir.

Kimyasallara yönelmeden, iki basit malzemeyle bu kireç ve mat görüntüden kurtulabilirsiniz.

ÇAYDANLIKLARI PIRIL PIRIL YAPAN YÖNTEM

Kimyasal temizlik maddelerine alternatif olarak tercih edilen limon ve tuz karışımı, hem etkili hem de tamamen doğal bir yöntem sunuyor.

Limonu ortadan ikiye bölün. Kesilen yüzeye tuz serpiştirin. Bu karışım ile çaydanlığın lekeli ya da kireçli bölgelerini hafifçe ovalayın. Ovalama işlemini tamamladıktan sonra çaydanlığı bol su ile durulayın.

Limon ve tuzla yapılan bu doğal temizlik yöntemi, çaydanlığınızı gözle görülür bir şekilde parlatır.