Kırık kemiğin daha hızlı kaynaması için bunlara dikkat edin!

Hüseyin Topuz

Günlük yaşamda yaşanan kazalar, düşmeler ya da spor yaralanmaları sonucunda meydana gelen kemik kırıkları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kişiyi zorlayan bir sürecin başlangıcı olabilir.

Tedavi süreci sadece kırığın yerine ve şiddetine değil, hastanın yaşam tarzına ve iyileşme sürecinde gösterdiği özene de bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kırıkların sağlıklı ve hızlı bir şekilde kaynaması için yalnızca tıbbi müdahale yeterli olmayabilir; beslenmeden istirahate, zararlı alışkanlıklardan güneş ışığına kadar birçok faktör bu süreci doğrudan etkiler.

Ortopedi uzmanları, kırık kemiğin daha hızlı kaynaması için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Peki, kemiklerin yeniden birleşmesini hızlandırmak için nelere dikkat etmek gerekir? İşte yanıtı...

Beslenmeye dikkat edilmeli

Uzmanlara göre, kırık sonrası iyileşme sürecinde kemik sağlığını destekleyen besinlere yönelmek büyük önem taşıyor. Özellikle kalsiyum, D vitamini, protein, C vitamini ve magnezyum açısından zengin bir diyet, kemik dokusunun onarımını hızlandırıyor.

Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı

Sigara ve alkol tüketimi, kemik dokusunun kan dolaşımını bozarak iyileşmeyi geciktirebiliyor. Uzmanlar, bu tür alışkanlıklardan uzak durulmasının kemik kaynamasını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.

Hareket kısıtlamalarına uyum şart

Tedavi sürecinde doktorun önerdiği istirahat süresi ve fiziksel kısıtlamalara uymak, kemiğin doğru şekilde kaynamasını sağlıyor. Gereğinden erken hareket etmek ya da kırık bölgeyi zorlamak, iyileşme sürecini riske atabiliyor.

Güneş ve Doğru Takviyeler Destekleyici Rol Oynuyor

D vitamini eksikliği, kemik sağlığını olumsuz etkileyen en yaygın faktörlerden biri. Güneş ışığına düzenli maruz kalmak veya doktor kontrolünde takviye almak, kemik iyileşmesini destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.

Fizik Tedavi Uygun Zamanda Başlamalı

Kemiğin yeterince kaynamasının ardından başlatılan fizik tedavi uygulamaları, hem kas gücünü geri kazandırıyor hem de eklemlerin eski hareketliliğine kavuşmasını sağlıyor. Ancak fizik tedaviye başlamak için doktor onayı şart.

Kırık sonrası iyileşme sürecinde sabırlı olmak, doktor önerilerine uymak ve vücudu doğru şekilde desteklemek, kemiklerin en kısa sürede eski gücüne kavuşmasını sağlayan en önemli faktörler arasında yer alıyor.