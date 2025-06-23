Kırımızı alarm verildi! Çikolataların satışı yasaklandı: Sağlığı tehdit ediyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından dikkat çekici uyarılar yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan gıda denetimler kapsamında Michigan merkezli Lipari Foods, JLM markasına ait 14 onsluk "Bitter Çikolata Nonpareils" adlı ürünü raflardan kalkıyor.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedilen çikolataların özellikle süt alerjisi olan kişiler için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Weaver Nut Company tarafından yapılan açıklamada Lipari Foods, süt bulunma tehlikesi olan partilerin piyasadan toplatma sürecini başlattı.

ALERJİ RİSKİ TAŞIYOR

FDA, söz konusu bitter çikolataların süt alerjisi olanların risk altında olduğunu ve bu ürünü tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Satın alındıysa da imha edilmesi ve mağazaya iade edilmesi önerildi.

Yetkililer, tüketicilere bu ürünün ambalajını kontrol etmelerini ve tüketmemelerini ifade etti. Süte alerjisi olanların küçük bir hatada büyük sonuçlar yaşayabileceği konusunda da uyardı.

Geri çağrılan ürünlerin partileri ise şöyle:

28202501A

29202501A

23202504A

14202505A

15202505A

03202506A