Kış aylarının vazgeçilmezi bozanın faydaları nelerdir? İşte bozanın şaşırtan faydaları Bozanın faydalarını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte bozanın daha önce hiç duymadığınız faydaları..

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Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozanın insan sağlığına birçok çok faydası bulunmaktadır.

Genellikle kışın tüketilen bozanın faydalarını duyanlar muthtemelen her zaman içmek isteyeceklerdir.

Birçok rahatsızlığa iyi gelen bozanın saymakla bitmeyen faydalarını sizler için bir araya getirdik.

Hastalıkların arttığı ve bağışıklık sistemleri güçsüz kalmaya başladığı soğuk kış günlerde mutlaka boza tüketmelisiniz.

Peki boza tüketerek nasıl şifa bulabilirsiniz? İşte bozanın bilinmeyen faydaları...

Sindirimi kolaylaştırır

Boza içerisinde bulunan aktif mayalar ve laktik asit yardımıyla sindirim sistemini rahatlatmaktadır. Fakat fazla tüketilmesi durumunda gaz ve ishal gibi sorunlara neden olabilir.

Bağışıklığı güçlendirir

Antioksidanlar bakımında oldukça zengin bir besin olan boza bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Boza bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklığı güçlendirir. Bu sayede soğuk algınlığı ve kanserden korunmaya destek olur.

Anne sütünü artırır

Boza emziren annelerde artan enerji ve sıvı ihtiyacını karşılayarak süt yapımını artırma özelliğine sahiptir.

Çocuklarda büyümeye yardımcı olur

Boza çocuklarda büyüme için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Artan enerji ihtiyacı ile birlikte metabolizmadaki süreçleri yönetmek için vitamin gereksinimleri de artar. B vitaminleri karbonhidrat metabolizmasında yer almakla beraber, hafızayı güçlendirir odaklanmayı kolaylaştırır.

Enerji verir

Özellikle uzun süreler spor antrenmanı yapan sporcuların enerji ihtiyaçlarını karşılar. B grubu vitaminleri, karbonhidratların yakılıp enerji açığa çıkmasını sağlar ve sinir sistemini korur. Probiyotik olmasıyla da sporcuların bağışıklık sistemine destek olur.

Depresyonu önler

Bozanın sinir sistemi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir. B grubu vitaminleri bakımından zengin olan boza duygu durumu üzerinde oldukça etkilidir. Boza anksiyetenin önlenmesinde de oldukça önemli rol oynar.