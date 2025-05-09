Kış severlere müjde, soğuklar geri geliyor! O tarihte kar yağacak

Haber Merkezi

Yaz mevsimine gün sayarken, hava durumu tahminleri herkesi şaşırttı.

Meteoroloji uzmanlarından gelen son dakika açıklamasına göre, kış mevsimi kısa süreliğine geri dönüyor.

Özellikle 13 Mayıs Salı gününden itibaren bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak.

Yetkililer, bu beklenmedik hava değişimine karşı vatandaşların hazırlıklı olmalarını öneriyor.

KAR YAĞACAK

Hava Forum'un X hesabından yaptığı açıklamaya göre 13 Mayıs Salı gününden itibaren Rize Ovit kesiminde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunan Hava Forum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son Dakika: Kar geliyor! 13 Mayıs Salı gününden itibaren Rize Ovit kesiminde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Yola çıkacak araçların yanında zincir bulundurması tavsiye edilir."