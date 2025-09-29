Kışlık turşu hangi aylarda kurulur? İşte en doğru zamanı...

Turşu, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle ev yapımı turşular, hem sağlıklı hem de geleneksel tatlarıyla büyük ilgi görür.

Ancak turşunun lezzetli ve uzun ömürlü olması için doğru zamanda kurulması oldukça önemlidir.

Çünkü doğru zamanda kurulan turşu, hem daha lezzetli olur hem de uzun süre bozulmadan dayanır.

Peki kışlık turşu için en uygun aylar hangileri? İşte detaylar...

Kışlık turşu için en ideal dönem Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Bu aylarda sebzeler hem daha taze hem de daha dayanıklı olur.

Özellikle lahana, salatalık, biber, havuç ve fasulye gibi sebzeler bu dönemde turşu için en uygun halde bulunur.

Sonbaharın serin havası da turşunun fermantasyon sürecini kolaylaştırarak, bozulmadan olgunlaşmasına yardımcı olur.

Turşu kurarken kullanılan su, tuz ve sirke oranlarının da mevsim kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir.

Doğru ayda ve doğru malzemelerle yapılan turşular, kış boyunca sofralara eşlik eden en doğal yiyeceklerden biri olur.