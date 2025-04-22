Kıyafet kuralı getirildi: Uyamayan yandı! 26 bin TL ceza kesilecek

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Son dönemlerin cazip tatil destinasyonları arasında yer alan Hırvatistan’da dikkat çeken yeni bir uygulama başlatıldı.

Adriyatik Denizi'nin gözde destinasyonlarından olan Hırvatistan’a bağlı olan Hvar Adası’nda uygulamaya alınan katı kurallar medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Özellikle plajları ile dikkat çeken bu adaya gelen turistlerin belirli bölgelerde uyması gereken kıyafet kuralları bulunuyor. Bu kurallara uyulmaması durumunda ise ciddi cezai yaptırımlar ile karşılaşılıyor.

600 EURO CEZA KESİLİYOR!

Hvar Adası’nda uygulanan katı kurallar kapsamında, kamuya açık alanlarda uygun giyinmeyenlere ciddi para cezaları uygulanacağı belirtildi.

Hvar Belediyesi’nin belirlediği kurallara göre, havuz veya plaj dışında mayo veya bikiniyle dolaşan turistler tam 600 euro (yaklaşık 513 sterlin) para cezasına çarptırılabiliyor.

Bu yasağın yanı sıra aynı zamanda şehir merkezinde üstü çıplak dolaşmanın da cezası var. Bu durumda ise 500 euro ceza kesilebiliyor.

Bu kural yalnızca sokaklarda değil dini yapılar, müzeler ve diğer kültürel alanlarda da geçerli. Bu mekanlara girerken omuzların ve dizlerin örtülü olması gerekiyor.