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Kıyamet senaryosu: Bütün dünyayı ilgilendiriyor! Kontrolden çıktı bile

Kıyamet senaryosu: Bütün dünyayı ilgilendiriyor! Kontrolden çıktı bile Dünyanın gidişatı hiç iyi değil. Uzmanlar kıyamet senaryosunu çizdi. "Bir şey olmaz" demeyin, kontrolden çıktı ve hızlı bir şekilde yükseliyor...