Kıyamet senaryosu: Bütün dünyayı ilgilendiriyor! Kontrolden çıktı bile

Dünya'nın gidişatı konusunda ciddi endişeler var.
Uzmanlar son zamanlarda küresel ısınmanın sebep olabileceği kötü senaryolar konusunda uyarıda bulunuyor.
Küresel ısınma, doğal dengelerimizin bozulması, deniz seviyelerinin yükselmesi, ekosistemlerin zarar görmesi ve hatta daha pek çok olumsuz etkiye yol açabilir.
Artık kontrol edilemez bir hale geldi ve hızla artıyor.
“Bir şey olmaz” demeyin
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Küresel Yüzey Sıcaklığı Anomalisi'ni paylaştı. Yükselen sıcaklıklar endişe yarattı.
Paylaşımında ise "Dünya'mızın gidişatı hiç iyi değil... Küresel yüzey sıcaklığı anomalisi grafiğine bakın. Korona döneminde bir ara sakinleşmişiz sonrasında ise olağanüstü bir yükseliş başlamış... Çoğu kişi "bir şey olmaz" modunda ama gelecek parlak değil..." ifadelerini kullandı.