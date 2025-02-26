Kızıl Goncalar’dan Bahar’a dev transfer: Yıldız oyuncu o karaktere hayat verecek

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NOW TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Kızıl Goncalar’da yaşanan ardı ardına ayrılıkların ardından diziye son olarak veda eden o isim Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar’a transfer oldu.

Kızıl Goncalar’da Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek hikayesi bittiği için diziden ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılığın ardından Tülek, Bahar’ın hikayesine keskin bir giriş yapıyor.

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Tülek, bakın hangi karakterle hikayeye dahil oluyor.

OKANER OLARAK DİZİYE DAHİL OLUYOR

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar reytinglerde başarılı ilerleyişini sürdürürken diziye dahil olmaya devam ederken diziye bu kez Tuğra Tülek dahil oldu.

25 Şubat Salı günün yayınlanan bölümünde Tuğra Okaner olarak konuk olan oyuncu dizide Tolga karakterine hayat veren Emre Karayel’in kardeşi olarak seyirci karşısına çıktı.