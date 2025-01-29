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Haber Merkezi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi!

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kıvılcım bebeğini aldıracak mı? Nursema ve Firaz arasında neler olacak? Tüm cevaplar yanıt buluyor…

FATİH ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kıvılcım hamileliğin şokunu atamıyor. Peki, bebeğini aldıracak mı, yoksa Ömer'e söyleyecek mi?

Öte yandan yeni yapılan otelin valesini üstlenmek isteyen kişiler Fatih'in başına bela oluyor. Doğa'nın gözü önünde kurşuna dizilen Fatih ölecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 86. bölüm fragmanı...