Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

SHOW TV’nin her Cuma izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, reyting listelerindeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, bir kez daha gündeme oturdu.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler arasında büyük bir merak oluştu.

İşte merakla beklenen yeni bölümde yaşanacak gelişmeler…

NURSEMA NİŞANLANIYOR

Son bölümde Nursema ve İlhami'yi sarılmış halde gören Abdullah, çareyi evlilikte arayacak.

İlhami'nin babası olarak diziye katılan Hamdi Alkan, Nursema'yı oğlu İlhami'ye istemeye gidecek. Ancak nişan sonunda Firaz bombayı patlatacak.

İşte Kızılcık Şerbeti 87. bölüm 2. fragman...