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Haber Merkezi

SHOW TV’nin her Cuma izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki zirve yarışına hız kesmeden devam ediyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yine sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, dizide tansiyonun daha da yükseleceği sinyalleri verildi.

Peki, bu hafta Kızılcık Şerbeti'nde hangi sürprizler yaşanacak?

PEMBE FARKINA VARIYOR

Dizinin yeni bölümünde Nursema, İlhami ile açık açık konuşacak. Peki, bu evlilik olacak mı?

Abdullah ile birlikte olan Işıl, Pembe'yle bir araya gelecek. Pembe olanların farkına varacak mı? Abdullah ve Işıl ilişkisi nasıl ilerleyecek?

İşte Kızılcık Şerbeti 89. bölüm 2. fragman...